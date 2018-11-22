В Японии увеличат пенсионный возраст до 70 лет

Японские власти рассчитывают увеличить пенсионный возраст в стране до 70 лет вместо действующей в настоящее время границы в 65 лет. Как полагают в правительстве, это поможет оживить экономику государства и снизит нагрузку на национальный бюджет.

Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ближайшее лето утвердить конкретный план и в 2020 году законодательно оформить инициативу. Сейчас обозначенный вопрос предстоит обсудить с представителями бизнес-сообщества, пишет издание "Майнити симбун".

Кабмин Японии намерен принять меры по стимулированию местных компаний на более активный прием на работу возрастных сотрудников. Власти планируют поощрять частичную занятость населения и удаленную форму работы.

Некоторые эксперты полагают, что в условиях стареющего общества данный шаг для Японии неизбежен. По официальной статистике, пятая часть населения Страны восходящего солнца - люди, которым исполнилось 70 и более лет. Таких на территории островного государства насчитывается более 26 миллионов человек.

При этом с каждым годом их число растет. Добавим, что японцы считаются мировыми рекордсменами по продолжительности жизни. Так, в среднем японские мужчины живут около 80, а женщины - 87 лет.

