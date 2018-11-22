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22.11.2018 19:45
Рубрика: Культура

В издательстве "Альпина.Дети" решились на необычный эксперимент

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Серия книг "Уроки из жизни". М., "Альпина.Дети", 2018

В издательстве "Альпина.Дети" решились на необычный эксперимент - они попробовали достучаться до поколения Z, совместив традиционную книгу и современные технологии, смартфон и интернет. Героями новой серии книг "Уроки из жизни" станут Стив Джобс и Анна Ахматова, Стивен Хокинг и Сергей Королев, Илон Маск и Майя Плисецкая. Их пример, уверены в издательстве, может вдохновить современных подростков следовать за своей мечтой.

Известные люди серии должны вдохновить подростков следовать за мечтой.

"Наша новая серия "Уроки из жизни" задумана как раз для того, чтобы пробудить любопытство у подростков, подтолкнуть их к переменам, росту, развитию, - рассказывает главный редактор "Альпина.Дети" Лана Богомаз. - У меня сыну 11 лет, и я очень хорошо знаю, что сегодня в школах не учат, а скорее натаскивают. Дети получают знания и жизненный опыт как бы урывками, а это вряд ли им поможет реализоваться в жизни".

Зато, уверена Лана, поможет метод, который для краткости называют "4К": Коммуникация, Креативность, Критическое мышление и Командная работа. Именно эти навыки станут определяющими в XXI веке.

"Мы прекрасно понимаем, что обычной книгой, даже хорошо написанной и проиллюстрированной сегодня никого не удивить, - объясняет издатель. - Поэтому у нас в комплекте с книгой идут мотивационный плакат (можно скачать на сайте издательства) и интерактивный марафон, пройдя который ребенок сможет закрепить те знания и навыки, которые помогли герою книги добиться успеха. Получается такой челлендж, который ребенок может пройти сам или вместе с родителями".

Выбор героев, претендующих на звание "кумир молодежи", Лана Богомаз объясняет просто. Долго не мудрствуя, они взяли тех, кто популярен среди взрослой аудитории издательства, то есть родителей. В список попали, например, Стив Джобс и Илон Маск.

Мало выбрать правильного героя, важно и рассказать подростку о нем ярко.

"Анну Ахматову предложила включить я, - продолжает Лана. - Она была творческим и креативным человеком, опередившим в чем-то свое время".Но мало выбрать правильного героя, о нем нужно написать ярко, увлекательно и воодушевляюще. Про Стивена Хокинга юным читателям расскажет популярный копирайтер и блогер Сергей Король. А про Сергея Королева пишет сценарист и документалист Наталья Акулова, которая познакомилась с самим легендарным конструктором и его семьей, когда снимала о нем документальный фильм.

Эти книги сделаны в духе времени. На страницах крупными буквами написано: "Будь самим собой! Будь мечтателем! Никогда не сдавайся!" Сделав упор на качественные иллюстрации и точную инфографику, авторы рассказали только о самом важном и интересном. А остальное, если заинтересуются, дети сами смогут узнать в том же интернете.

"Мы учли и увлечение подростков гаджетами. Чтобы пройти наш интерактивный марафон, надо будет скачать плакат, распечатать, повесить на видное место и в свободное время наводить на него смартфон и получать очередное задание", - объясняет Лана Богомаз. Уже вышли книги "Чему я могу научиться у Стива Джобса", "Чему я могу научиться у Стивена Хокинга", "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой". Своей очереди ждут Сергей Королев и Майя Плисецкая.

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