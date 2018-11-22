В издательстве "Альпина.Дети" решились на необычный эксперимент - они попробовали достучаться до поколения Z, совместив традиционную книгу и современные технологии, смартфон и интернет. Героями новой серии книг "Уроки из жизни" станут Стив Джобс и Анна Ахматова, Стивен Хокинг и Сергей Королев, Илон Маск и Майя Плисецкая. Их пример, уверены в издательстве, может вдохновить современных подростков следовать за своей мечтой.
"Наша новая серия "Уроки из жизни" задумана как раз для того, чтобы пробудить любопытство у подростков, подтолкнуть их к переменам, росту, развитию, - рассказывает главный редактор "Альпина.Дети" Лана Богомаз. - У меня сыну 11 лет, и я очень хорошо знаю, что сегодня в школах не учат, а скорее натаскивают. Дети получают знания и жизненный опыт как бы урывками, а это вряд ли им поможет реализоваться в жизни".
Зато, уверена Лана, поможет метод, который для краткости называют "4К": Коммуникация, Креативность, Критическое мышление и Командная работа. Именно эти навыки станут определяющими в XXI веке.
"Мы прекрасно понимаем, что обычной книгой, даже хорошо написанной и проиллюстрированной сегодня никого не удивить, - объясняет издатель. - Поэтому у нас в комплекте с книгой идут мотивационный плакат (можно скачать на сайте издательства) и интерактивный марафон, пройдя который ребенок сможет закрепить те знания и навыки, которые помогли герою книги добиться успеха. Получается такой челлендж, который ребенок может пройти сам или вместе с родителями".
Выбор героев, претендующих на звание "кумир молодежи", Лана Богомаз объясняет просто. Долго не мудрствуя, они взяли тех, кто популярен среди взрослой аудитории издательства, то есть родителей. В список попали, например, Стив Джобс и Илон Маск.
"Анну Ахматову предложила включить я, - продолжает Лана. - Она была творческим и креативным человеком, опередившим в чем-то свое время".Но мало выбрать правильного героя, о нем нужно написать ярко, увлекательно и воодушевляюще. Про Стивена Хокинга юным читателям расскажет популярный копирайтер и блогер Сергей Король. А про Сергея Королева пишет сценарист и документалист Наталья Акулова, которая познакомилась с самим легендарным конструктором и его семьей, когда снимала о нем документальный фильм.
Эти книги сделаны в духе времени. На страницах крупными буквами написано: "Будь самим собой! Будь мечтателем! Никогда не сдавайся!" Сделав упор на качественные иллюстрации и точную инфографику, авторы рассказали только о самом важном и интересном. А остальное, если заинтересуются, дети сами смогут узнать в том же интернете.
"Мы учли и увлечение подростков гаджетами. Чтобы пройти наш интерактивный марафон, надо будет скачать плакат, распечатать, повесить на видное место и в свободное время наводить на него смартфон и получать очередное задание", - объясняет Лана Богомаз. Уже вышли книги "Чему я могу научиться у Стива Джобса", "Чему я могу научиться у Стивена Хокинга", "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой". Своей очереди ждут Сергей Королев и Майя Плисецкая.