В Китае сняли с продаж продукцию Dolce&Gabbana после скандала

В Китае интернет-площадки снимают с продажи продукцию Dolce&Gabbana после нелицеприятных высказываний Стефано Габбана в адрес КНР и культуры Поднебесной.

Ранее итальянский дом моды вынужден был на неопределенный срок отложить показ в Шанхае, пишет издание The New York Times. Причиной отмены мероприятия стало размещение нескольких рекламных роликов в социальных сетях. На видео китайская модель с помощью палочек неудачно пытается есть пиццу, спагетти и канноли. Кадры сопровождаются, как посчитали китайские пользователи, едкими и оскорбительными комментариями.

После инцидента ролики из китайских соцсетей пришлось удалить. Некоторые СМИ отмечают, что Стефано Габбана, реагируя на события, назвал китайцев глупыми и критически отозвался о культуре Китая. Однако сам модельер отрицает приписываемые ему слова.

На просторах интернета при этом можно найти скриншоты его переписки с одной из пользовательниц Instagram. Дизайнер в общении использует использует оскорбительные формулировки по отношению к Китаю.

Стефано Габбана заявляет, что его страницу взломали, а сам он с большим уважением относится к КНР и культуре этой страны. Об этом говорится на официальном аккаунте Dolce&Gabbana в Instagram.