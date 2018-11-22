В Мексике задержаны сотни мигрантов

В штате Чьяпас на юге Мексики задержаны порядка 600 участников т.н. каравана мигрантов из стран Центральной Америки, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Телевиса".

Выяснилось, что у задержанных нет необходимых для нахождения в стране документов. Сначала нарушителям предложили обратиться за получением миграционных виз или подать прошение о получении убежища, а когда те отказалось - полиция провела задержания.

Сейчас в двух приграничных штатах Мексики находятся более 5 тысяч мигрантов, планирующих пересечь границу с США, но как они это собираются делать - неизвестно.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.