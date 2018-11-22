В четверг в соцсетях активно обсуждали сообщение журналиста издания The Diplomat Анкита Панды, который написал в "Твиттере", что разработанная в России крылатая ракета "Буревестник" c ядерной энергетической установкой получила в НАТО обозначение SSC-X-9 "Skyfall" (можно перевести как "Падающая с неба").

Этот репортер и раньше обращался к нашим оружейным разработкам, брал по этому поводу комментарии у западных экспертов и генералов. Поэтому логично предположить: выложенная им в интернете информация наверняка соответствует действительности.

И что тут важного? Ну, обозвали натовцы по-своему новейшую российскую крылатую ракету, так они и прежде делали это не раз. Например, наш стратегический ядерный комплекс Р-36М "Воевода" именно с подачи Запада стал знаменит на весь мир как "Сатана". Очень меткое, заметим, название. Как и почти полвека назад, когда это мощнейшее оружие только разработали, так и сейчас оно вызывает у генералов НАТО нервный тик.

С "Падающей с неба" крылатой ракетой натовцы, похоже, тоже угодили в самую точку. Представленная еще в марте президентом РФ оружейно-техническая новинка действительно может ударить по врагу как гром с неба - внезапно и сокрушающе мощно. Не случайно Владимир Путин так отозвался об этой ракете: низколетящая и малозаметная. Несет ядерную боевую часть, имеет практически неограниченную дальность действия и непредсказуемую траекторию полета. Способна обходить рубежи перехвата и неуязвима для всех существующих и перспективных систем противоракетой и противовоздушной обороны.

Этот набор боевых и летных характеристик выглядит столь фантастичным, что поначалу в НАТО посчитали сообщение о ее разработке блефом. Между тем российский президент открыто рассказал об испытании новейшей ракеты в конце 2017 года на Центральном полигоне РФ, в ходе которого ее энергетическая установка вышла на расчетную мощность и обеспечила нужный уровень тяги. Рассказ сопровождался съемкой запуска крылатой ракеты и модельным показом того, как она может фактически в любой точке Земли огибать рубежи перехвата.

Летом наше военное ведомство выложило в интернете новые кадры запуска и полета опытной ракеты. А тут еще главный научный сотрудник 12 ЦНИИ Минобороны Сергей Перцев во всеуслышание заявил, что "на основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведется подготовка к дальнейшим летным испытаниям экспериментальных образцов".

Сам факт присвоения нашему "Буревестнику" кодового обозначения НАТО четко свидетельствует: никаких сомнений в наличии у России уникальной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой у руководства альянса больше нет.