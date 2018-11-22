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22.11.2018 16:51
Рубрика: В мире

В ОАЭ за шпионаж осужден британский ученый

Текст: Константин Волков
Федеральный суд столицы ОАЭ Абу-Даби приговорил 31-летнего британского ученого Мэтью Хеджеса к пожизненному заключению за шпионаж, хотя подсудимый отрицал свою вину.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученый, аспирант престижного британского Даремского университета, пишущий диссертацию на тему контроля за безопасностью в ОАЭ после "арабской весны" и отношений между военными и гражданским обществом, был арестован 5 мая в аэропорту Абу-Даби. Причиной ареста стало заявление гражданина ОАЭ, что Хеджес собирает конфиденциальные данные, касающиеся государственных секретов.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ австриец отверг обвинения

Согласно обнародованному ранее заявлению прокуратуры, аспирант признал свою вину. Однако в изложении британской стороны это звучит по иному: Хеджесу дали какие-то бумаги на арабском языке и он подписал их, хотя не владеет арабским.

Вердикт суда Абу-Даби гласит, что Хеджес занимался шпионажем в пользу иностранного государства, собирая данные, использование которых может нанести вред военной сфере, экономике и политике ОАЭ. Обвинения якобы были подтверждены эмиратскими спецслужбами, проанализировавшими содержимое электронных устройств Хеджеса.

Суд постановил также депортировать Хеджеса из страны после исполнения приговора и взыскать с него судебные издержки. Все его оборудование, а также результаты работы будут конфискованы.

В настоящее время британский ученый находится в тюрьме в ожидании реакции на поданную им апелляцию в Верховный суд ОАЭ. По словам Хеджеса, пребывание за решеткой негативно сказалось на его здоровье.
Супруга ученого Даниэла Теджада заявила, вернувшись в Британию из Абу-Даби, что власти Соединенного королевства, похоже, поставили свои интересы в ОАЭ "выше свободы и благосостояния британского гражданина". Также она подчеркнула, что МИД Великобритании практически игнорировал ее просьбы помочь мужу, хотя она связалась с внешнеполитическим ведомством сразу, как узнала об аресте Хеджеса. При этом сам министр иностранных дел Соединенного королевства Джереми Хант заявил, что он чувствует себя "преданным" арабской стороной, потому что лишь несколько дней назад наследный принц из ОАЭ заверил его, что обвинительного приговора не будет. Правда, когда неделю назад Хант встречался со своим коллегой из ОАЭ Анваром Гаргашем, последний заявил, что в деле появились "неловкие подробности о нашем друге и союзнике Лондоне".

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она "глубоко разочарована" таким исходом и поднимет эту тему в переговорах с властями ОАЭ.

Подозреваемая в шпионаже могла входить в руководство крупной компании

Между тем нежелание Лондона более решительно встать на защиту своего гражданина от обвинений, выдвинутых политическим союзником, возмутило британцев, которые теперь критикуют правительство. Однако тесные экономические связи между Британией и ОАЭ заставляют Лондон проявлять сдержанность по отношению к бывшему протекторату. Сегодня только в сектор возобновляемой энергетики в ОАЭ британцы инвестировали около двух миллиардов долларов. Объем взаимной торговли двух стран составляет более 70 миллиардов долларов. На территории ОАЭ зарегистрированы около 5 тысяч британских компаний, также там проживают свыше 100 тысяч поданных Соединенного королевства.

При этом позиции двух стран в последнее время расходятся по ряду пунктов, что привело к некоторому охлаждению отношений. И, возможно, жесткий приговор по делу Хеджеса - способ властей ОАЭ напомнить об этом.

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