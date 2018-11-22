В отношении главы антикоррупционного бюро Украины возбудили дело

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника обвиняют в декларировании недостоверных данных. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, глава НАБУ Артем Сытник скрыл информацию о своем участке в Крыму, передает телеканал ТСН. Жена чиновника, в частности, продала землю у моря в элитном кооперативе в Севастополе. Сытник при этом скрыл факт совершения сделки и не указал доход в своей декларации.

Производство зарегистрировано по заявлению депутата Верховной рады Украины от "Народного фронта" Максима Полякова. Парламентарий на своей странице в Facebook разместил ответ прокураторы на свое обращение.

Генпрокуратура 26 октября внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о внесении Сытником недостоверных данных в декларации за 2017 год. Кроме того, начато расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 уголовного Кодекса (декларирование недостоверной информации).