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В популярном смартфоне Xiaomi обнаружили серьезную проблему

22.11.2018,  
18:46
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi A2, работающих на "чистом" Android, который распространяет Google в рамках программы Android One, столкнулись со сбоями в работе памяти.

Как пишет GizChina, проблема проявляется в том, что во многих случаях процесс чтения и записи данных в память происходит чрезвычайно медленно. При этом сам смартфон, который поддерживает даже весьма "тяжелые" игры с трехмерной графикой, нельзя назвать малопроизводительным.

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Так, например, при попытке очистить даже небольшой кеш объемом около 50 мегабайт смартфон может надолго "задуматься", а передача данных через порт USB, подключенный к компьютеру, нередко не превышает 700 килобайт в секунду.

В Google и Xiaomi ситуацию пока не комментируют. Пользователи в своих жалобах выражают надежду на то, что проблема носит софтверный характер и будет исправлена обновлением прошивки.

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