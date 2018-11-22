В популярном смартфоне Xiaomi обнаружили серьезную проблему

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi A2, работающих на "чистом" Android, который распространяет Google в рамках программы Android One, столкнулись со сбоями в работе памяти.

Как пишет GizChina, проблема проявляется в том, что во многих случаях процесс чтения и записи данных в память происходит чрезвычайно медленно. При этом сам смартфон, который поддерживает даже весьма "тяжелые" игры с трехмерной графикой, нельзя назвать малопроизводительным.

Так, например, при попытке очистить даже небольшой кеш объемом около 50 мегабайт смартфон может надолго "задуматься", а передача данных через порт USB, подключенный к компьютеру, нередко не превышает 700 килобайт в секунду.

В Google и Xiaomi ситуацию пока не комментируют. Пользователи в своих жалобах выражают надежду на то, что проблема носит софтверный характер и будет исправлена обновлением прошивки.