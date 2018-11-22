В РФ снизилось число несчастных случаев с летальным исходом из-за зацепинга

За два года Роскомнадзором заблокировано более 330 (сентября 2016 года) сообществ зацеперов, почти 80 в этом году. В рамках работы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) по противодействию зацепингу идет ежедневная работа по выявлению новых сообществ в соцсетях, отмечается в совместном заявлении перевозчика и Роскомнадзора.

Самые крупные и массовые группы заблокированы, что привело к снижению активности участников и, как следствие, позволило сократить количество несчастных случаев с летальным исходом в результате зацепинга в московском регионе.

В 2018 году погибли три зацепера, двое получили серьезные травмы. В 2017 году два человека погибли, 7 - пострадали. В 2016 году зафиксировано 16 несчастных случаев в результате зацепинга. Такие данные приводятся со ссылкой на и. о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (по взаимодействию со СМИ) Наталью Федорову.

"Адепты этого экстремального увлечения не только неоправданно рискуют собственным здоровьем и жизнью - они подвергают опасности пассажиров железнодорожного транспорта. Субкультура зацепинга привлекает подростков, которые не всегда осознают возможные последствия опасного увлечения. Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо", - сказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Зацеперы создают угрозу для своей жизни и безопасности пассажиров. Не меньшую ответственность за безопасность на транспорте, по словам исполнительного директора ЦППК Ивана Конева, несут и те, кто в социальных сетях "вдохновляет" на зацепинг.