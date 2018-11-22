В медиацентре "РГ" крупнейший эксперт по творчеству Джорджа Оруэлла и один из первых переводчиков романа "1984" и притчи "Скотный двор" на русский язык Вячеслав Недошивин представил свою новую книгу "Джордж Оруэлл. Неприступная душа". В 2018 году исполняется 115 лет со дня рождения британца - отличный повод для выхода книги о нем.

Личность Джорджа Оруэлла, или Эрика Артура Блэра, стала одним из самых главных мифов XX века, и до сих пор исследователи творчества писателя разгадывают его тайны. Одной из загадок, которые легли в основу книги, стали отношения Оруэлла с Советским Союзом, где творчество писателя было запрещено почти полвека: за чтение, хранение или распространение двух его последних книг, "ходивших" в самиздате, грозила тюрьма сроком на семь лет.

Оруэлл оставил немало предсказаний, которые сбываются до сих пор

Вячеслав Недошивин поделился, как Оруэлл - еще в советское время - появился в его жизни. "В 1969 году меня взяли в петербургскую газету "Смена", где я встретил Марка Маркина. Он дал мне почитать полуслепую рукопись романа "1984". Запершись в кабинете в редакции, вставив карандаш в диск телефона, чтобы КГБ не подслушивало наши разговоры, мы проводили страшные на тот момент параллели между режимом в нашей стране и вымышленным государством из романа Оруэлла", - заметил автор книги. Переводом романа "1984" он занялся случайно - хотел перевести книгу для своего научного руководителя Гасана Гусейнова, чтобы тот понимал, о чем его студент пишет диссертацию.

Оруэлл был связан с СССР теснее, чем кажется на первый взгляд. Россия долгое время привлекала внимание писателя - начиная с работы посудомоем в русском ресторане, русских товарищей на гражданской войне в Испании и влюбленности в русскую женщину, заканчивая перепиской с советским журналом "Интернациональная литература", письмами об СССР к самому себе, и образом Сталина, ставшего одним из прототипов "Большого Брата". Он не знал русского языка, но боготворил Достоевского.

"Недошивин - один из самых близких мне авторов, - поделилась своими впечатлениями о книге Елена Шубина, в чьей редакции вышел том. - Мы зачитывались его книгами о Серебряном веке, Петербурге. "1984" Оруэлла я читала именно в его переводе. Кстати, "1984" в списке бестселлеров последние пять лет. Само время вызывает интерес к Оруэллу. Книга Вячеслава Недошивина о писателе - тщательно подготовленное филологическое исследование, написанное "фирменным" "недошивинским" языком и читающееся как роман".

В мифе Оруэлла не все так однозначно. Писатель заявлял, что в Советском Союзе живут такие же люди, как и везде в мире, и отказывался воспринимать иронические замечания про "гомо советикус", однако уже в конце жизни он умело сочинял доносы на своих коллег, отмечая в специальной записной книжке имена тех, кто, по его мнению, придерживался коммунистических взглядов и симпатизировал коммунистам. Среди "попутчиков коммунизма" в опубликованном в конце 90-х годов в Великобритании списке Оруэлла - писатель Джон Бойнтон Пристли, режиссер Орсон Уэллс, снявший "Гражданина Кейна", драматург Бернард Шоу, а также часто публиковавшийся в СССР Джон Стейнбек.

Писатель оставил немало предсказаний, которые сбываются до сих пор. Вспомнить хотя бы следящие за гражданами телевизоры из романа "1984", и сравнить это с тем, как отслеживают информацию о пользователях социальные сети. "Недавно сбылось еще одно его предсказание: проявился так называемый стокгольмский синдром, когда узники начинают любить своих мучителей. Филолог Виктория Чаликова как-то сказала мне, что подобное случается, когда человеку, оставшемуся одному, все равно хочется к кому-то прислониться, даже если это будет палач", - добавил Вячеслав Недошивин.

В последнее время спрос на Оруэлла увеличился не только в России. А неологизмы "Большой Брат", "полиция мысли", "новояз" или термин "холодная война", впервые появившиеся в статье Оруэлла "Ты и атомная бомба", остаются частью повседневного лексикона. "Вячеслав Недошивин написал для нас книгу о человеке, который предопределил наше существование. Сегодня мы живем по ту сторону Оруэлла", - заметил журналист Юрий Рост.

Многие загадки жизни и творчества Оруэлла раскрывает книга "Неприступная душа". Автор Вячеслав Недошивин в воображаемом диалоге со своим британским коллегой, закладывая в ответы тезисы из обширной публицистики Джорджа Оруэлла и стирая рамки будущего и прошлого, затрагивает вопросы о смерти и свободе… Но многое в биографии писателя и по сей день "несудоходно", как сказал один из английских биографов. Почему Оруэлл не написал ни одного рассказа, пьесы или повести? Как он догадался, что его с двадцати лет "вели", следили за ним, как за "красным", британские спецслужбы? И отчего он - признанный провидец - не предугадал, как будут извращать его идеи заклятые враги писателя на Западе и Востоке?