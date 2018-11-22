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22.11.2018 12:41
Рубрика: Экономика

В Россельхознадзоре оценили объем фальсификата в триллион рублей в год

Текст: Евгений Гайва
Внедрение электронной ветеринарной сертификации продукции позволяет вытеснять фальсификат, объем которого составляет около триллиона рублей в год, рассказал в ходе пресс-конференции в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Объем реализации фальсифицированной продукции составляет триллион рублей в год", - сказал Николай Власов. Он пояснил, что такие данные выявляются посредством опроса ретейлеров.

Фото: Depositphotos.com
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"Представители федеральных торговых сетей говорят, что  от двух до 10 процентов их поставщиков уходят после ввода обязательной ветеринарной сертификации, так как не могут подтвердить происхождение своей продукции", - сказал замруководителя Россельхознадзора.

В России в год продается около 600 миллионов упаковок сливочного масла. Если принять, что восемь процентов товара фальсифицировано, то это 4,8 миллиона упаковок, привел пример Николай Власов.

С 1 июля 2018 года производители мяса, молока, яиц, скота, птицы перешли с бумажных на электронные ветеринарные сертификаты, когда заработала система "Меркурий". Она призвана сделать процесс выдачи разрешений прозрачным.

Фото: depositphotos.com
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Готовая молочная продукция, упакованная в потребительскую тару, была исключена из подконтрольного перечня "Меркурия". Ветсертификаты требуется оформлять только на молочное сырье.

Как отметил Николай Власов, производители молочной продукции были в целом готовы к электронной ветеринарной сертификации, но несколько крупных компаний выступали против внесения молочной продукции в систему "Меркурий".

В октябре этого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что электронную ветеринарную сертификацию могут ввести для готовой продукции, в том числе, молочной.

Экономика АПК
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