В Россельхознадзоре оценили объем фальсификата в триллион рублей в год

Внедрение электронной ветеринарной сертификации продукции позволяет вытеснять фальсификат, объем которого составляет около триллиона рублей в год, рассказал в ходе пресс-конференции в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов.

"Объем реализации фальсифицированной продукции составляет триллион рублей в год", - сказал Николай Власов. Он пояснил, что такие данные выявляются посредством опроса ретейлеров.

"Представители федеральных торговых сетей говорят, что от двух до 10 процентов их поставщиков уходят после ввода обязательной ветеринарной сертификации, так как не могут подтвердить происхождение своей продукции", - сказал замруководителя Россельхознадзора.

В России в год продается около 600 миллионов упаковок сливочного масла. Если принять, что восемь процентов товара фальсифицировано, то это 4,8 миллиона упаковок, привел пример Николай Власов.

С 1 июля 2018 года производители мяса, молока, яиц, скота, птицы перешли с бумажных на электронные ветеринарные сертификаты, когда заработала система "Меркурий". Она призвана сделать процесс выдачи разрешений прозрачным.

Готовая молочная продукция, упакованная в потребительскую тару, была исключена из подконтрольного перечня "Меркурия". Ветсертификаты требуется оформлять только на молочное сырье.

Как отметил Николай Власов, производители молочной продукции были в целом готовы к электронной ветеринарной сертификации, но несколько крупных компаний выступали против внесения молочной продукции в систему "Меркурий".

В октябре этого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что электронную ветеринарную сертификацию могут ввести для готовой продукции, в том числе, молочной.