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В России резко подешевели новые смартфоны Samsung и старые iPhone

22.11.2018,  
17:25
Текст:  Антон Благовещенский

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9 начал продаваться в России около двух месяцев назад. За это время он потерял около более 20 процентов своей стоимости, свидетельствуют данные исследования рынка Hi-tech Mail.ru.

Так, если на старте продаж новейший смартфон Samsung был доступен по цене 90 тысяч рублей, то теперь его можно приобрести за 70 тысяч. Речь, заметим, идет о самой дорогой модификации - с 512 Гб памяти.

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Не так стремительно, однако тоже падают в цене экс-флагманы от Apple - в частности, iPhone 8 Plus. Если год назад аппарат в 64-гигабайтной модификации обходился покупателям в 65 тысяч рублей, то теперь его можно приобрести за 50 тысяч рублей - почти на 25 процентов дешевле.

В этой же ценовой категории российским покупателям доступны флагманские модели LG V30+, OnePlus 6T на 128/256 Гб и другие производительные устройства.

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