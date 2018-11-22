В России стартует большая онлайн-распродажа. Где ловить скидки

23 ноября в России начинается очередной праздник распродаж - "Черная пятница". В нем примут участие несколько сотен площадок - продавцов бытовой техники, электроники, авиабилетов, косметики, обуви, одежды, автотоваров и так далее.

В Рунете на сегодняшний день работают несколько агрегаторов скидок:

1. b-friday.com - запущена Ассоциацией интернет-торговли (АКИТ), сотрудничает с соцсетью "Одноклассники".

2. Кэшбек-сервис Letyshops, который возвращает покупателям часть денег от покупок, сделанных в партнерских магазинах (там же можно просто узнать, в каких магазинах действуют скидки).

3. Сервис "Беру!", запущенный "Яндексом". Скидки действуют с 19 до 25 ноября. Это не совсем агрегатор цен - просто торговая площадка, где можно сделать заказ товара и оплатить его вместе с доставкой.

4. AliExpress и Tmall. Скидки, как обещают продавцы, могут достигать 60 процентов. Однако будьте бдительны - встречаются недобросовестные магазины, которые накануне распродаж резко повышают цены, а в "Черную пятницу" снижают обратно, заявляя о "беспрецедентных скидках".

5. blackfridaysale.ru - просто удобный агрегатор скидочных предложений. Много крупных и известных продавцов в партнерах.