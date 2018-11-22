В России введут обязательную ветсертификацию молочных продуктов

Россельхознадзор выступает за введение обязательной ветеринарной сертификации готовых молочных продуктов в следующем году, рассказал в ходе пресс-конференции в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов.

"Если будут приняты предложения Россельхознадзора, то примерно в феврале будет принят нормативный акт с отсрочкой введения в действие, как минимум, до июля 2019 года", - сказал Николай Власов.

Он пояснил, что товаропроводящие сети к новой технологии уже готовы. Но среди молокопереработчиков есть много компаний, которые были "дезориентированы контрпропагандой" и не занимались серьезно внедрением системы электронной ветеринарной сертификации. Потому бизнесу необходимо дать необходимый запас времени для адаптации, отметил представитель Россельхознадзора.

Прослеживаемость продукции "от поля до прилавка" - самый лучший способ не пустить нелегальную продукцию в на рынок, отметил Николай Власов. "При наличии электронной сертификации, такая продукция не поступит в магазин никогда", - сказал он.

С 1 июля 2018 года в стране в обязательном порядке начала использоваться единая система электронных ветеринарных сопроводительных документов "Меркурий", которая входит в состав федеральной государственной информационной системы ветеринарии "Ветис". Работать в системе электронной ветсертификации обязаны все животноводческие предприятия, компании по переработке животноводческой продукции, производители морепродуктов, их поставщики, дистрибьюторы, а также логистические компании и торговые точки.

Готовая молочная продукция в потребительской таре была выведена из-под действия системы. Возможность введения электронной ветеринарной сертификации для готовой продукции, в том числе, молочной, в октябре этого года обозначил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.