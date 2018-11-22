В РПЦ призвали спокойнее относиться к проявлению религиозных чувств людей

Водителям "Яндекс.Такси" сегмента премиум теперь запрещено в салоне машины демонстрировать религиозную атрибутику и предметы культа. Основание, как объясняет компания "Янденкс", - "жалобы клиентов". При этом на эконом-класс сервиса "Яндекс.Такси" эти требования не распространяются. Также водителям сегмента премиум рекомендовано возить в салоне питьевую воду, влажные салфетки, зарядку для смартфона и губку для обуви.

В социальных сетях сразу же разгорелась дискуссия, которую назвали "запретом на иконы и четки". Сторонники запрета считают его обоснованным: "У нас многоконфессиональная и немного атеистическая страна, и не всем приятно видеть "чужую" религиозную атрибутику. Или в принципе неохота ее видеть".

Противники запрета считают, что надо уважать как религиозные, так и атеистические чувства. "Одно из проявлений веротерпимости и просто культуры - терпимость к четкам и иконам в машинах", - пишут противники запрета.

- Я не знаю, чем компания-перевозчик мотивировала такое чрезмерное беспокойство, но эти религиозные символы, которые дороги тому или иному человеку, того или иного вероисповедания, ничьих чувств не оскорбляют, - завил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков в интервью агентству "Москва". - И это ограничивать мне кажется немного чересчур.

Также Волков призвал "с большим спокойствием относиться к проявлению религиозных чувств людей".