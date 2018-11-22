В Сараево проходят памятные мероприятия в честь 200-летия Тургенева

В Сараево в четверг открылась выставка "Воспоминания о И.С.Тургеневе", приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. В ее организации непосредственное участие приняли посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, Русская гуманитарная миссия и Государственный музей А.С.Пушкина.

"24 октября 2017 года на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО ООН в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества, - напомнил посол РФ в БиГ Петр Иванцов. - Иван Сергеевич Тургенев был необыкновенно талантливым человеком. Французский классик Ги де Мопассан охарактеризовал его так: "...гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном". В текстах Тургенева всегда потрясала насыщенность фраз, он прекрасный художник слова. Его проза по-прежнему актуальна. Тургенев обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. Поэтому интерес к его сочинениям будет всегда. Творчество его - не только национальное, но и мировое достояние".

Высокопоставленный российский дипломат выразил надежду, что "через эту экспозицию мы станем еще ближе, еще понятнее друг другу", поблагодарив за помощь в организации мероприятия "боснийских друзей, представителей Русской гуманитарной миссии и, конечно, Государственный музей А.С.Пушкина".

В свою очередь эксперты Государственного музея А.С.Пушкина напоминают, что "И.С. Тургенев - классик русской литературы, первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, прежде всего, как автор "Записок охотника". "Поэт, публицист, переводчик, философ, драматург, Тургенев заложил основы русского классического романа. - отмечают они. - Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили великие современники в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник Пушкина, хранитель "великого и могучего" русского языка, Тургенев явился создателем классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире".

Между тем, как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в дипмиссии РФ в Сараево, в Боснии и Герцеговине отмечается возросший интерес к культуре, истории и литературе РФ. При этом только в 2018-2019 учебном году Правительством России было выделено 60 квот государственных стипендий гражданам БиГ.

"Посольством были проведены презентации российских стипендий, в том числе в Сараевском университете в октябре с.г., - отметили дипломаты. - Полагаем, что это вызовет еще больший интерес местного населения к изучению русского языка и обучению в России. В целях популяризации русского языка, переданные Русской гуманитарной миссией книги, вручаются Посольством местным организациям и библиотекам".