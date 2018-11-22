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22.11.2018 07:45
Рубрика: В мире

В США скончался старейший ветеран Перл-Харбора

Фото: AP Photo/U.S. Navy Фото: AP Photo/U.S. Navy
Фото: AP Photo/U.S. Navy

Американец Рэй Чавес, переживший в 1941-м году японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, скончался в среду на 106-м году жизни.

Известность пришла к Чавесу три года назад, когда ветераны Перл-Харбора признали его старейшим из выживших в том конфликте. Рэй Чавес был частым гостем на юбилейных мероприятиях, в том числе в День памяти погибших в войнах в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание San Diego Union-Tribune.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
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По данным ТАСС, в 1941 году Рэй Чавес служил квартирмейстером на корабле ВМС США "Кондор". В тот год 7 декабря японская авиация нанесла удар по базе Перл-Харбор на Гавайских островах.

В результате были уничтожены или сильно повреждены 20 американских кораблей и 188 самолетов, погибли более 2,4 тысячи человек, почти 1200 получили ранения. После этого США объявили войну Японии.

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