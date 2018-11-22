В Арбитражном суде Петербурга развернулось противостояние за многомиллиардный актив - терминал в порту Усть-Луга. По решению судьи Е. Синициной было отменено предписание петербургского УФАС, требовавшее отменить результаты торгов по продаже имущества ОАО "Транспортно-логистический комплекс" (ТЛК) в порту Усть-Луга с начальной стоимостью в 9,3 миллиарда рублей.

Такое решение принял в четверг Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области, удовлетворив протест организатора аукциона ООО "Спутник".

По сообщениям СМИ, на торги были выставлены имущество и права аренды земельных участков в порту Усть-Луга. Однако на участие в торгах якобы не поступило ни одной заявки.

История с продажей территорий порта Усть-Луга началась, когда в отношении основного совладельца ТЛК Валерия Израйлита в декабре 2016 года, как писали СМИ, было возбуждено уголовное дело. После этого в январе 2017 года началась процедура банкротства предприятия. В августе этого года активы ТЛК, среди которых основной - многопрофильный перегрузочный комплекс (МПК) "ЮГ-2", были выставлены на торги.

Как пояснил директор желающего принять участие в торгах ООО "Капитал-М" Андрей Матюшин, который обращался в УФАС, компании (в числе которых АО ХК "Новотранс", ООО "Капитал М" и другие) не подавали заявки на торги, поскольку им не дали возможности ознакомиться со всеми документами, предоставляющими сведения об имуществе ТЛК. "В перечень реализуемого имущества входят в том числе договоры аренды с не известной никому на этом рынке компанией ООО "Новые коммунальные технологии"(НКТ), которые заключил с ней конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев. Сообщение о продаже имущества ТЛК не содержит условий этих договоров - а именно сроков аренды и субаренды, а также цены реализуемых договоров. Мы обратили на это внимание антимонопольной службы, которая потребовала признать результаты торгов незаконными",- говорит Андрей Матюшин.

Что же собой представляют главные претенденты на имущество ТЛК? По данным СМИ, 45% акций НКТ принадлежит кипрскому офшору "Доломана Холдинг Лимитед", 25% - Ольге Брагиной, по 7,5% - у Артема Бегуна, Владимира Даниленко, Сергея Пупко и Рамиса Дебердеева. Компания с уставным капиталом 100 тыс. руб. имеет в штате одного (!) сотрудника. Дата образования - июль 2017 года. Убытки по итогам 2017 года - 331 тыс. руб. Все доли учредителей выведены в офшор на Маршалловых островах.

В текущей ситуации позиция арбитражного суда представляется спорной

Как писали СМИ, АО ХК "Новотранс", которое уже стало собственником 76,55% акций ТЛК, имеет капитализацию более 55 млрд рублей. Чистая консолидированная прибыль холдинга по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в 2017 году - свыше 3,5 млрд руб. В компании трудятся более 3,5 тыс. работников. Всех их холдинг обеспечивает медстраховкой, оплачивает обеды. Образован благотворительный фонд "Новотранс 5П", занимающийся поддержкой воспитанников детских домов, малоимущих граждан, а также финансированием поискового движения. По итогам 2017 года в бюджеты всех уровней было перечислено более 4 млрд руб. налогов. "Новотранс" - крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России с парком вагонов 28 тыс. единиц, владеет и собственными вагоноремонтными заводами. Входит в десятку рейтинга INFOLine Rail Russia TOP. Все капиталы холдинга находятся под российской юрисдикцией, в бюджеты всех уровней направляются миллиарды рублей налоговых отчислений. Перевозкой основного груза МПК "ЮГ-2" - угля занимается с 2004 года.

Совсем недавно на ежегодном форуме "Транспортная неделя" "Новотранс" и ФГУП "Росморпорт" подписали соглашение о взаимодействии сторон при проектировании объектов, предусмотренных проектом "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (LUGAPORT). Документ подписали президент Группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров и генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев в присутствии министра транспорта Евгения Дитриха. Реализация проекта LUGAPORT позволит создать один из самых современных многопрофильных терминалов на Северо-Западе России, перегружающих широкую номенклатуру экспортных грузов. Совокупный проектный объем перевалки после строительства всех объектов составит порядка 25 млн тонн грузов в год. То есть холдинг работает в том числе на государство и для государства в соответствии со "Стратегией развития морской деятельности РФ до 2030 года", утвержденной правительством РФ 8 декабря 2010 года (распоряжение № 2205-р), а также с Морской доктриной Российской Федерации (утв. президентом РФ 26.07.2015).

Знают ли об этом судьи, принимавшие решение по делу?

"Вопиющий с юридической точки зрения случай, когда в рамках одного дня достаточно сложное дело рассмотрено судом без привлечения заинтересованных лиц, в том числе новых акционеров ТЛК и других потенциальных покупателей имущества. В текущей ситуации позиция арбитражного суда представляется весьма спорной: вместо того чтобы стоять на страже государственных интересов, суд поддержал организатора торгов и конкурсного управляющего", - заявлял Матюшин.

"Что дальше будет с имуществом ТЛК, пока не могу сказать", - заявил конкурсный управляющий Мариничев. По мнению Андрея Матюшина, организатор аукциона и конкурсный управляющий фактически создали преимущество для того, чтобы имущество ТЛК отошло залоговому кредитору. "Признанные законными несостоявшиеся торги дают формальные основания для передачи активов ТЛК залоговому кредитору - НКТ. Тут надо понимать, что 17,49 процента акций ТЛК принадлежат Ленинградской области, а 5,96 процентa - крупному государственному холдингу", - пояснил Матюшин.

Акционеры ТЛК, возмущенные таким проведением торгов, обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о проверке соблюдения законности при проведении процедур банкротства предприятия и подадут апелляционную жалобу на решение суда в установленный законом срок.