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Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине

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    22.11.2018, 13:03
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Бывшие фронтмены российской группы "Агата Кристи" продолжают глумиться над поклонниками, озвучивая все новые и новые версии событий, приведших к распаду коллектива.

Напомним, ранее на этой неделе Глеб Самойлов меланхолично заявил, что "Агату Кристи" погубили не творческие разногласия, а женщина. По словам музыканта, они с братом Вадимом полюбили одну и ту же девушку. И любовь та стала якобы фатальной для группы.

При этом в нюансы Глеб предпочел не вдаваться. Поясняя, что оба они теперь женаты. 

Фото: youtube.com/ Ленинград | Leningrad
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Вадим, в свою очередь, на заявление родственника, сообщает РИА Новости, прореагировал "с иронией", сместив гендерный полюс истории на противоположный.

Коллектив, отмечающий в этом году, кстати, свое тридцатилетие, по версии Вадима, распался отнюдь не из-за девушки. "Глеб, как всегда, лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня", - поюморил исполнитель. Отказавшись от дальнейших подробностей, сославшись на то, что якобы случившееся - это не только его тайна.

"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем под названием ВИА "РТФ УПИ". В 1988-м, во время записи альбома "Второй фронт", к группе присоединился Глеб.

Прощальный тур коллектив провел в 2009-м, последний концерт "Агаты Кристи" состоялся годом позже на фестивале "Нашествие".

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