Новости

Житель Приморья угнал коня 08:42
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам 08:28
Фантастический маневр Су-57 показали на видео 08:21
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми 08:03
В США скончался старейший ветеран Перл-Харбора 07:45
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам 07:30
При взрыве в камчатском порту пострадал рабочий 07:18
Срок выдачи загранпаспорта сократят 07:12
Немецкие СМИ рассказали о "борщевичном бедствии" в России 06:50
Бывший советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане 06:29
В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог 06:15
Во Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной 05:49
Самолеты-разведчики США следили за кораблями и базами РФ в Сирии 05:41
Двух дебоширов сняли с рейса Хабаровск - Санья 05:39
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне 05:36
В Приморье льготникам оплатят покупку оборудования для цифрового ТВ 05:28
Не менее 74 участника мятежа в Турции осуждены пожизненно 05:10
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в США 05:05
США призвали Европу создавать свою армию в "полном согласии" с НАТО 04:23
Минфин Британии заявил о вероятной отмене Brexit 03:58
В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 08:03
Рубрика: Экономика

ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Подавляющее большинство россиян, 84 процента, счастливы благодаря семье, хорошему здоровью и работе, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали о главном признаке счастливых отношений‍

Отмечается, что людей, которые бы чувствовали себя счастливыми, много во всех социально-демографических группах. Но среди тех, кто считает свое материальное положение хорошим их почти в полтора раза больше, чем среди тех, кто жалуется на свое материальное положение - 94 процента против 66 процентов, передает ТАСС.

Главная отрада россиян - это семья. За последние полгода количество счастливых, благодаря семье, выросло с 30 процентов до 33 процентов. Число тех, кто ощущает себя счастливым, благодаря хорошему здоровью, тоже стало больше. В марте таких было 16 процентов, теперь - 21 процент.

По 15 процентов опрошенных назвали хорошую работу и детей фактором своего счастья.

Экономика Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево