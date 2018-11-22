ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми

Подавляющее большинство россиян, 84 процента, счастливы благодаря семье, хорошему здоровью и работе, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Отмечается, что людей, которые бы чувствовали себя счастливыми, много во всех социально-демографических группах. Но среди тех, кто считает свое материальное положение хорошим их почти в полтора раза больше, чем среди тех, кто жалуется на свое материальное положение - 94 процента против 66 процентов, передает ТАСС.

Главная отрада россиян - это семья. За последние полгода количество счастливых, благодаря семье, выросло с 30 процентов до 33 процентов. Число тех, кто ощущает себя счастливым, благодаря хорошему здоровью, тоже стало больше. В марте таких было 16 процентов, теперь - 21 процент.

По 15 процентов опрошенных назвали хорошую работу и детей фактором своего счастья.