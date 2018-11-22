Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО

Депутаты Верховной рады поддержали инициативу президента страны Петра Порошенко о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз. Проект о внесении изменений в конституцию государства украинские парламентарии одобрили в первом чтении, передает телеканал ТСН.

За нововведение проголосовали 311 депутатов, против инициативы выступили трое законодателей. При этом 21 парламентарий воздержался, а 16 - не голосовали вовсе.

В сентябре Верховная рада направила документ о закреплении стратегического курса государства на обретение полноправного членства в НАТО и ЕС на рассмотрение в Конституционный, который сегодня дал положительное заключение по проекту. Глава украинского государства отметил, что изменения конституции гарантируют стране неотвратимость европейского и евроатлантического курса.

"Это наша ответственность перед нынешним и будущими поколениями", - заявил он.

По словам Порошенко, курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз - это "дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил".