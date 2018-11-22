Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова

Российский журналист Юрий Дудь снял фильм про Олега Табакова. Программа, идущая без малого полтора часа, размещена на YouTube-канале видеоблогера.

"В умении работать с людьми разных возрастов и разных взглядов есть абсолютный кумир. Его зовут Олег Табаков. Про его великую карьеру и насыщенную жизнь снято много часов видео, поэтому мы хотим навести фокус на одной теме. Как можно руководить главным академическим театром страны, но давать сцену оторванным режиссерам, которые провоцируют и вообще матерятся", - смело преамбулируют авторы свою работу.

Обещая рассказать, "как можно быть государственником, но рубиться за учеников, которые это государство критикуют, как можно сочетать консерватизм и постоянное желание пробовать новое".

После чего создатели сетуют, что слишком поздно придумали свою революционную программу.

Герои выпуска, поделившиеся воспоминаниями в интервью, - Ольга Хенкина, долгое время бывшая помощницей, "правой рукой" Олега Табакова; Анатолий Смелянский, театральный критик и педагог, историк театра, автор цикла телепрограмм про Олега Павловича и его заместитель; актер, режиссер и сценарист Александр Молочников; 23-летний актер Павел Табаков ("Доктор Рихтер", главная роль в предстоящей экранизации "Ампира V" Пелевина), младший сын Олега Табакова.

Один из самых любимых отечественных актеров, режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР Олег Павлович Табаков скончался 12 марта этого года.