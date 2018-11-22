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22.11.2018 21:06
Рубрика: Власть

Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин в четверг посетил новый военный технополис "Эра" в Анапе. Там перед совещанием по военной теме ему показали образовательный блок жилого кампуса. В интерактивном читальном зале президенту продемонстрировали, как при помощи электронной сети можно найти один из томов "Истории государства Российского" Николая Карамзина в самых разных российских библиотеках, даже не выходя из кампуса. Но Владимир Путин на это заметил, что нужно другие источники искать. "Карамзин, он сторонник западного происхождения российского государства. Есть и другие исследователи, которые думают иначе", - пояснил президент.

Стали известны приоритеты Владимира Путина на саммите "двадцатки"

По удаленному поиску Владимиру Путину также нашли толковый словарь Владимира Даля, открыв страницу со словом "обеспечение". И, когда один из курсантов, рассказывая о своей работе, в разговоре с главой государства сделал ошибку в ударении в этом слове, президент его поправил. Молодой человек рассказал Путину, что его специальность - это технологическое обеспечение машиностроительных производств, поставив в слове "обеспечение" ударение на предпоследний слог.

"У Даля написано - обеспЕчение", - с улыбкой указал на ошибку в ударении Путин.

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