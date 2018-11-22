Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта

Президент Владимир Путин в четверг посетил новый военный технополис "Эра" в Анапе. Там перед совещанием по военной теме ему показали образовательный блок жилого кампуса. В интерактивном читальном зале президенту продемонстрировали, как при помощи электронной сети можно найти один из томов "Истории государства Российского" Николая Карамзина в самых разных российских библиотеках, даже не выходя из кампуса. Но Владимир Путин на это заметил, что нужно другие источники искать. "Карамзин, он сторонник западного происхождения российского государства. Есть и другие исследователи, которые думают иначе", - пояснил президент.

По удаленному поиску Владимиру Путину также нашли толковый словарь Владимира Даля, открыв страницу со словом "обеспечение". И, когда один из курсантов, рассказывая о своей работе, в разговоре с главой государства сделал ошибку в ударении в этом слове, президент его поправил. Молодой человек рассказал Путину, что его специальность - это технологическое обеспечение машиностроительных производств, поставив в слове "обеспечение" ударение на предпоследний слог.

"У Даля написано - обеспЕчение", - с улыбкой указал на ошибку в ударении Путин.