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22.11.2018 02:27
Рубрика: В мире

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Об этом пишет издание Military Times, ссылаясь на свои источники в вашингтонской администрации.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Данный документ расширяет полномочия военных, позволяя им демонстрировать или применять силу (при необходимости открывать огонь на поражение), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр.

Как уточняют в Белом доме, данные разведки говорят о том, что действия мигрантов могут спровоцировать насилие и беспорядки. Почему документ подписал именно Келли, а не президент США Дональд Трамп - не поясняется.

По мнению газеты, постановление может нарушить принятый еще в 1878 закон, который запрещает военным США выполнять функции правоохранительных органов на территории страны. Однако в Пентагоне сообщили, что документ был тщательно разработан, чтобы избежать противоречий с законодательством.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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Ранее Пентагон заявлял, что развернутые на границе войска будут оказывать лишь поддержку сотрудникам таможенной службы и пограничникам, а сам Трамп заверял, что военные не будут обстреливать караваны мигрантов.

По данным ТАСС, на территории штатов Калифорния и Аризона размещены по полторы тысячи военных, а также в Техасе - 2,8 тысячи военнослужащих. По словам официального представителя Пентагона полковника Роба Мэннинга, развертывание военнослужащих США на границе с Мексикой обойдется казне на период до 15 декабря примерно в 72 миллиона долларов.

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