Минувший игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги получился успешным для россиян.

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев даже попал в тройку звезд дня. Он помог своей команде разгромить в нью-йоркском дерби "Айлендерс" - 5:0, оформив свой первый "сухарь" в карьере.

Из полевых российских игроков ярче всех проявил себя форвард "Тампы" Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка в матче с "Флоридой" - 7:3. Шайбами отметились Владислав Каменев и Никита Задоров, "Колорадо" которых было сильнее "Лос-Анджелеса" - 7:3. В составе "Каролины", одолевшей "Торонто" - 5:2, пятый гол в сезоне себе в актив занес 18-летний Андрей Свечников.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин получил шайбой в голову на раскатке, но это не помешало ему отыграть матч с "Чикаго" - 4:2 и отметиться голевой передачей.