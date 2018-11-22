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22.11.2018 11:19
Рубрика: Спорт

Вратарь "Рейнджерс" Георгиев признан второй звездой НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Национальная хоккейная лига объявила тройку лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. Вторым стал российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев.

22-летний Александр Георгиев в дерби с "Айлендерс" оформил первый шат-аут за карьеру в НХЛ. Фото: AP Photo/Frank Franklin II 22-летний Александр Георгиев в дерби с "Айлендерс" оформил первый шат-аут за карьеру в НХЛ. Фото: AP Photo/Frank Franklin II
22-летний Александр Георгиев в дерби с "Айлендерс" оформил первый шат-аут за карьеру в НХЛ. Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Его команда в нью-йоркском дерби обыграла "Айлендерс" со счетом 5:0 - этот успех важен еще и тем, что "рейнджеры" победили принципиального соперника после восьми подряд неудач в очном противостоянии. Георгиев же стал главным героем матча, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Александр не является основным вратарем "Рейнджерс", но именно ему тренерский штаб доверил место в воротах в такой важной игре, а опытнейший Хенрик Лундквист остался на лавке. И 22-летний россиянин это доверие оправдал сполна. Он оформил свой первый шат-аут в НХЛ.

"Лучше и быть не могло, отличный момент для "сухого" матча. Победа над принципиальным соперником важна для нас всех, я счастлив и благодарен команде, ребята великолепно действовали в обороне, - сказал после матча Георгиев. - Мы быстро вышли вперед, а когда ведешь 3:0, играть значительно проще. Ребята играли великолепно и заслужили победу. Мысли о возможном шат-ауте стараешься прогонять, главное - сохранять концентрацию. Спасибо моим родителям за их поддержку в моей карьере. Они были на игре, я счастлив, что они смогли вживую увидеть мою первую "сухую" игру".

В нынешнем сезоне Георгиев в общей сложности провел лишь шесть матчей в "регулярке" и при двух поражениях одержал четыре победы. При этом стоит отметить, что одно поражение он разделил с Лундквистом, когда заменил шведа в первом матче сезона против тех же "Айлендерс" - 5:7. В своих шести матчах Александр отразил 91,8% бросков, а его коэффициент надежности составил 2,93.

Справка "РГ"
Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Александр Георгиев родился 10 февраля 1996 года в Болгарии в русско-болгарской семье, в раннем детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в Москву. С 2009 по 2014 год играл за молодежную команду воскресенского "Химика", однако во взрослом хоккее дебютировал в Финляндии, выступая за клуб "ТПС". Первый шат-аут во взрослой карьере оформил 12 февраля 2015 года, отразив 37 бросков.

В июле 2017 года Александр переехал за океан, где подписал контракт новичка с "Рейнджерс". Поначалу он выступал за фарм-клуб нью-йоркцев "Хартфорд Вулф Пэк", а за основную команду впервые сыграл в феврале 2018 года - в матче с "Монреалем" он отразил 38 из 40 бросков, но его команда уступила 1:3.

Кстати

Первой звездой дня НХЛ признан вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший 28 из 29 бросков в матче с "Сент-Луисом" (4:1). А замкнул тройку лучших игроков дня форвард "Детройта" Андреас Атанасиу, забросивший две шайбы в ворота "Бостона" (3:2).

 

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