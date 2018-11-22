Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вратарь был вынужден пропустить полгода из-за разрыва ахиллова сухожилия. В последнее время он активно занимался индивидуально и наконец смог приступить к занятиям наравне со всеми.

В общую группу также вернулся Ивелин Попов, приехавший из расположения сборной Болгарии. По отдельной программе работали Георгий Джикия и Михаил Игнатов, вызывавшиеся в национальные команды России. Кроме того, индивидуальное занятие предстоит Лоренсо Мельгарехо, прилетевшему из Южной Африки, где он находился со сборной Парагвая.

Ближайший матч "Спартак" проведет 25 ноября - в рамках 15 тура РПЛ "красно-белые" примут "Крылья Советов". Это будет дебютная игра для Олега Кононова в качестве главного тренера столичной команды.