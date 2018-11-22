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22.11.2018 00:22
Рубрика: В мире

Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной

Официальный Белград не будет отвечать властям Косово торговой войной на введенную Приштиной 100-процентную пошлину на все товары из Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Косово готовится применять армию в регионе

"Сербия не будет отвечать никакими контрмерами, потому что хочет остаться надежным партнером в регионе и Европе и в мире, - цитирует РИА Новости слова президента Сербии на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности. - Не будем останавливать грузовики, но хотим показать разницу между ответственным и безответственным поведением".

Решение Приштины Вучич охарактеризовал как "нецивилизованный поступок и нерациональное решение".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини выступила с призывом к Косово отказаться от введенных пошлин.

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