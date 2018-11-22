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22.11.2018 06:47
Рубрика: В мире

Вучич созвал Совбез Сербии из-за очередной провокации Приштины

Текст: Александр Борисов (Белград)

Президент Сербии Александр Вучич созвал в среду экстренное заседание государственного Совета безопасности, а также провел консультации с послами России, Китая и ключевых западных стран. Поводом для этого стала очередная провокация со стороны Приштины, власти которой в одностороннем порядке ввели пошлины в размере 100 процентов на товары из Сербии, запретив также к ввозу маркированную не по правилам самопровозглашенной республики продукцию.

Фото: AP Photo/Ronald Zak Фото: AP Photo/Ronald Zak
Фото: AP Photo/Ronald Zak

"Мы не станем останавливать ни их грузовики, ни легковой автотранспорт, а также движение товаров в Косово. Мы хотим продемонстрировать разницу между ответственным и серьезным поведением и безответственными поступками", - отметил Вучич после завершения Совбеза. Он также напрямую обратился к косоварам: "С нами вы должны договариваться, не помогут вам ни американцы, ни кто другой".

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На встрече с послом России Александром Чепуриным и послом КНР Ли Манчангом серб рассказал собеседникам "о новейшем безответственном шаге Приштины по введению пошлины на товары из Сербии и попросил их об этом проинформировать президентов России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина".

"Президент Вучич ознакомил послов Чепурина и Ли с фактом того, что меры Приштины ведут к полной дестабилизации целого региона и могут привести к дальнейшему углублению конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы президента. Указывается также, что два высокопоставленных дипломата "выразили поддержку усилиям Сербии в разрешении кризиса мирным путем", договорились находиться в постоянном контакте до его преодоления.

Между тем появилось и сообщение пресс-службы сербского лидера по результатам его встречи с руководителями западных дипмиссий в Белграде.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Президент Республики Сербии Александр Вучич на вечерней встрече с послами квинты (США, Великобритании, Франции, Италии и Германии), а также главой делегации Евросоюза предупредил о возможных последствиях новых безответственных шагов Приштины, нарушающих соглашение CEFTA (договор между странами Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену), - говорится в документе. - Он выразил ожидание, что страны квинты, как и Европейская комиссия укажут Приштине на неприемлемость односторонних шагов, которые угрожают эскалацией конфликта и создают опасность для мира и стабильности в регионе". "Вучич сообщил, что Сербия не нарушила ни одного договора или соглашения, в отличие от Приштины, которая не выполнила положений даже Брюссельского соглашения", - резюмируется в заявлении. При этом отмечается, что "присутствовавшие послы выразили озабоченность возможной дестабилизацией и будущим диалога", призвав "президента Вучича и правительство рационально и мирно подойти к разрешению новейшего кризиса".

Следует отметить, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини уже обратилась к властям Приштины с призывом отменить решение о повышении пошлин на товары из Боснии и Герцеговины, а также Сербии. "Сегодняшнее решение косовского правительства увеличить налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины до 100 процентов является явным нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и духа соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово, - считает Могерини. - Это еще больше усугубляет ситуацию после первоначального увеличения налога на 10 процентов на прошлой неделе. Правительство Косово должно немедленно отменить эти решения".

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Позицию же косоваров на своей странице в Facebook обозначил премьер-министр края Рамуш Харадинай, оставив следующее сообщение: "Правительство Косово на сегодняшнем заседании приняло решение о введении 100-процентных пошлин в отношении импортных товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины, которые не были включены в список международных брендов. Кроме того, правительство страны, министерство торговли и промышленности и все соответствующие учреждения в целях предотвращения импорта и потенциального доступа запрещают поставку на рынок всех продуктов, которые не маркированы официальным и конституционным лейблом Республики Косово. Решение вступает в силу немедленно".

Местные эксперты считают, что действия Приштины являются своеобразной местью Сараево и Белграду за то, что их представители не поддержали Косово на пути вступления в Интерпол. Напомним, что 20 ноября делегаты 87-й Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в Дубае отклонили заявку Косово, проголосовав против вступления в Интерпол непризнанного края. Согласно уставу, для принятия нового участника в Интерпол необходимо было согласие двух третей из общего числа голосов ("против" высказались представители 51 страны, в том числе России, Испании, Китая, БиГ, Сербии, "за" - 68 государств, 16 воздержались).

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Между тем, по мнению министра обороны Сербии Александра Вулина, тот факт, что представители Подгорицы и Скопье проголосовали за вступление непризнанного Косово в Интерпол, должен заставить сербское руководство пересмотреть свой подход к данным государствам. "Призываю президента Александра Вучича пересмотреть отношение к Черногории и Северной Македонии, чтобы продемонстрировать им то, что дружбу Сербии еще надо заслужить", - цитирует слова сербского министра обороны Александра Вулина агентство Срна. По словам политика, "Черногория, как и Северная Македония на заседании Интерпола поддержали вхождение косовских наркокартелей в полицейскую организацию". При этом их представители, считает он, "голосовали не за Косово, а против Сербии".

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