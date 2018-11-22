Введено основание для лишения депутатов и сенаторов постов

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в четверг внесла в Госдуму законопроект об ответственности парламентариев за непредотвращение конфликта интересов.

Наказание предполагается за нарушение требований антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Кроме того, речь о нарушениях в части предотвращения и урегулирования подобных конфликтов.

Пока ответственность за такие проступки несут должностные лица, работающие в органах госвласти. В зависимости от характера правонарушения им грозит увольнение, альтернативным наказанием может стать выговор.

Сенаторов и депутатов это пока не касается, и авторы предлагают это исправить.

Как ранее рассказал журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, "за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" предлагается ввести такие новые меры ответственности, как предупреждение и освобождение от руководящей или иной должности в обеих палатах парламента.

Поправки приводят законодательство о статусе парламентариев в соответствие с едиными антикоррупционными стандартами, которые действуют в отношении всех лиц, замещающих государственные должности, подчеркнул глава комитета. Действие законопроекта касается получения депутатами и сенаторами подарков, которые, как предписывает законодательство, не были переданы в федеральную собственность, а также поездок за счет третьих лиц, за исключением командировок и разглашения конфиденциальных данных, полученных при работе в парламенте.