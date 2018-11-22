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22.11.2018 18:11
Рубрика: Экономика

Дачная неустойка

За неуплату взносов садоводам начислят пени
Текст: Ольга Игнатова
Ответственность дачников, не являющихся членами садоводческих и огороднических товариществ, за несвоевременную уплату взносов могут ужесточить.
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Вступающий в силу 1 января 2019 года закон № 217-ФЗ дает индивидуальным садоводам преимущество в виде пониженной ответственности за неисполнение обязанности по уплате взносов по сравнению с членами СНТ (согласно сложившейся практике от 0,05 до 0,5 процента от суммы долга за каждый день просрочки).

Учитывая, что суммарный ежегодный размер целевых и членских взносов члена товарищества, к которому привязана сумма платы индивидуального садовода, обычно не превышает 20 тысяч рублей, установленная законом ответственность не стимулирует к исполнению обязательства. В связи с этим сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Майоров предлагают индивидуалам уплачивать неустойку в двойном размере ключевой ставки Банка России, если иное не установлено уставом товарищества.

Ежегодные взносы обычно не превышают 20 тысяч рублей, а пени - всего от 0,05 до 0,5 процента суммы долга за каждый день просрочки

"Жилищный кодекс предусматривает за просрочку оплаты пени по 1/130 ставки рефинансирования, начиная с 91-го дня задолженности по коммунальным платежам. СНТ, которое платит за электроэнергию по общему счетчику, также вынуждено платить пени, если из-за должников не хватает средств для оплаты ежемесячного счета", - отметил юрист по вопросам садоводческих объединений Михаил Ольдер. По его словам, закон № 217-ФЗ ставит членов товарищества в неравное положение по сравнению с садоводами-индивидуалами: "Получается, что повышенные пени за задолженность по взносам должны платить только члены товарищества, а индивидуалы - нет. Существующая судебная практика говорит о том, что к индивидуалам может быть применен только процент от ставки рефинансирования. Поправки повышают финансовую дисциплину всех владельцев участков в СНТ".

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