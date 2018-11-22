Закон может разрешить пациентам облегчение боли наркотическими средствами

Правительство РФ предлагает расширить права пациентов на паллиативную медицинскую помощь. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Под этим видом помощи понимаются как медицинские вмешательства, так и мероприятия психологического характера, и мероприятия по уходу, цель которых - избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма.

Законопроект, среди прочего, конкретизирует права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами. Предлагается дополнить законодательство положением о том, что больной может в том числе рассчитывать на облегчение боли такого рода препаратами.

Документ также устанавливает возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств при оказании им паллиативной помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Изменения, как указано в пояснительной записке, не повлекут за собой увеличение числа пациентов.

- Внедрение стационарзамещающих форм оказания паллиативной медицинской помощи в городах с большой плотностью населения будет способствовать повышению ее качества и доступности и позволит оптимизировать расходы бюджетов субъектов РФ, - считают в кабмине.

Организацию малозатратных дневных стационаров, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, планируется осуществлять путем реструктуризации коек круглосуточных стационаров.