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22.11.2018 14:33
Рубрика: Общество

Законопроект о блокировке "колумбайн-сообществ" прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке в Интернете незамедлительно и без суда информации, авторы которой подстрекают детей к жестокости.

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Документом предлагается дополнить перечень информации, запрещенной для распространения среди детей. В него включается информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью. Также табу касается информации, направленной на склонение или иное вовлечение детей в совершение преступных действий.

Поправки, в частности, направлены на борьбу с пропагандой "криминальной романтики", объяснила их основной автор, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее Госдума уже поставила заслон для создателей так называемых "групп смерти", и в результате принятия закона в прошлом году было заведено 200 уголовных дел, заблокировано 1,5 тыс. сайтов. Новыми поправками борьба с вредным для детей контентом была продолжена.

Главная цель - профилактика негативного воздействия на детей, ведь чем оперативнее начнут работать правоохранители, тем больше шансов на спасение ребенка, уверена Яровая.

Основанием для включения информации в реестр запрещенных сайтов, согласно поправкам, будет являться решение Роскомнадзора. Хостинг-провайдер будет обязан ограничить доступ к сайту, включенному в "черный список", незамедлительно. При этом особо указано, что надо именно перекрывать доступ, а не удалять контент совсем. Ведь важно оставить доказательства, которые затем помогут осудить преступников, воздействующих на детские умы. Как объяснила Яровая, нужна "фиксация этих следов для того, чтобы сохранить материалы для обоснованного решения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности".

В пояснительной записке к законопроекту в качестве примера контента, который "подпадает" под поправки, называются "колумбайн-сообщества" (посвящены массовому убийству в американской школе в 1999 году), интернет-игры "Беги или умри" и "Фея огня".

Депутаты в ходе рассмотрения усомнились: не будет ли слишком широко трактоваться понятие противоправных действий? Например, относятся ли сюда призывы к распитию алкоголя, а также к опасным "селфи" на крыше дома?

Фото: depositphotos.com
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На самом деле, риска неоднозначного толкования не будет, прокомментировала Ирина Яровая. Ведь раньше законодатели четко прописали в Уголовном кодексе, что считать противоправными действиями и что - вовлечением в них.

"Мы как законодатели в данном случае даем нашим правоохранителям уже проверенный и эффективный инструмент не просто защиты, а упреждения совершения преступлений, потому что оперативность реагирования - это как раз невозможность вовлечения все большего и большего количества несовершеннолетних в любую преступную деятельность", - резюмировала Яровая.

Отметим, что ужесточение регулирования интернета стало обсуждаться после инцидентов в нескольких российских школах. Так, в Перми выпускник со старшеклассником затеяли драку с поножовщиной, а затем в Улан-Удэ подростки устроили поджог и охоту за людьми с топором.

Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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