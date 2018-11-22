"Желтые жилеты" во Франции блокируют нефтебазы

Вот уже почти неделю Франция живет с оглядкой на выступления "желтых жилетов", рядовых французов, протестующих против галопирующего роста цена на автомобильное горючее. Как здесь было подсчитано, за этот год бензин подорожал на 15 процентов, а дизельное топливо почти на 23. Последней каплей стало решение правительства о дополнительном "экологическом налоге", в результате чего горючее еще сильнее подорожает. Ближайшая суббота объявлена протестантами "днем действий", когда многие их них выйдут на манифестацию в Париже.

Француз пересечет Атлантический океан в пластиковой бочке По всей стране проходят протестные акции, участие в которых принимают десятки тысяч человек. Они заблокировали целый ряд нефтехранилищ и не пропускают автоцистерны на их территорию. Помимо этого "желтые жилеты" контролируют участки с круговым движением на въездах и выездах из городов. Только в одном департаменте Дордонь (регион Новая Аквитания) ими устроено с десяток фильтрующих блокпостов. Аналогичная картина наблюдается в Нормандии в районе городов Руан и Дьепп. По данным управляющей компании Vinci, "желтые жилеты" создают трудности на 14 скоростных автотрассах. Так на дороге А10 в районе Бордо они захватили пункт оплаты проезда и стали бесплатно пропускать все машины.