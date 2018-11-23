Новости

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 10:29
Вкладчикам "УМ-банка" и банка "Москва" выплатят 2,2 млрд рублей 10:25
СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии 10:23
Новый Range Rover Evoque: с прозрачным капотом и без ручек 10:20
Жители Салехарда на несколько часов остались без света из-за аварии 10:19
Тамбовчанке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери 10:14
Депутат Госдумы от Крыма выступил на форуме ООН по правам человека 10:12
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"? 10:00
На Камчатке инспекция труда начала проверку после крушения судна 09:59
В Югре под лед провалился трактор с водителем 09:58
При пожаре в Туле погибли три человека 09:57
В Башкирии женщина два года прожила с забытой в животе иглой 09:55
Владельца сгоревшей "Зимней вишни" объявили в международный розыск 09:55
Четверо ранены при стрельбе в торговом центре в Алабаме 09:45
В Башкирии мальчика ударило током на электроопоре 09:42
ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков 09:40
Адвокат Ассанжа опасается смены посла Эквадора в Лондоне 09:33
Жительница Кировской области родила 12 детей 09:24
В Перми алиментщика нашли по фото нового коттеджа в соцсетях 09:16
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем 09:13
Названы самые популярные кроссоверы Москвы и Санкт-Петербурга 09:12
У краснодарского банка "Первомайский" отозвали лицензию 08:56
СМИ: На китайское консульство в Пакистане произошло нападение 08:51
"Ахмат" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ 08:35
Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития страны 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 09:33
Рубрика: В мире

Адвокат Ассанжа опасается смены посла Эквадора в Лондоне

Текст: Юрий Когалов

Смена посла Эквадора в Лондоне может повлечь за собой отказ от предоставления убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое опасение выразил его адвокат Карлос Поведа.

"Была серия систематических действий, и это смещение с должности (посла Карлоса Абада - прим. "РГ") может вписаться в политику, направленную на прекращение предоставления убежища для Джулиана Ассанжа", - цитирует юриста РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Эквадора принял решение отозвать главу дипмиссии в Лондоне. Причины этого шага, а также кто займет эту должность в будущем, пока не раскрываются.

Ассанж назвал условия сдачи британским властям

Абад принимал активное участие в переговорах с властями Великобритании об урегулировании ситуации вокруг основателя WikiLeaks. Между тем недавно в СМИ попала информация, что США предъявили Ассанжу обвинения и рассчитывают, что суд состоится в Соединенных Штатах. Что именно вменяется ему в вину, не разглашается.

Сам Ассанж опасается депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Ранее выдвинутые Вашингтоном обвинения он назвал политически мотивированными.

Напомним, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году после того, как власти Швеции открыли против него дело по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Шведская прокуратура уже закрыла дело, но Ассанж продолжает оставаться на территории посольства Эквадора, опасаясь того, что британцы экстрадируют его в США.

В марте этого года власти Эквадора, недовольные тем, что Ассанж продолжает выступать с политическими заявлениями, лишили основателя WikiLeaks доступа в интернет и телефонной связи. Затем были разработаны новые правила его пребывания на территории посольства.

За 6 лет у "лондонского узника" появились серьезные проблемы с сердцем, зубами, желудком и психическим здоровьем, а интерес к нему мировой общественности постепенно сходит на нет.

В мире Европа Великобритания В мире Южная Америка Эквадор Джулиан Ассанж: история борьбы РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ