Адвокат Ассанжа опасается смены посла Эквадора в Лондоне

Смена посла Эквадора в Лондоне может повлечь за собой отказ от предоставления убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое опасение выразил его адвокат Карлос Поведа.

"Была серия систематических действий, и это смещение с должности (посла Карлоса Абада - прим. "РГ") может вписаться в политику, направленную на прекращение предоставления убежища для Джулиана Ассанжа", - цитирует юриста РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Эквадора принял решение отозвать главу дипмиссии в Лондоне. Причины этого шага, а также кто займет эту должность в будущем, пока не раскрываются.

Абад принимал активное участие в переговорах с властями Великобритании об урегулировании ситуации вокруг основателя WikiLeaks. Между тем недавно в СМИ попала информация, что США предъявили Ассанжу обвинения и рассчитывают, что суд состоится в Соединенных Штатах. Что именно вменяется ему в вину, не разглашается.

Сам Ассанж опасается депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Ранее выдвинутые Вашингтоном обвинения он назвал политически мотивированными.

Напомним, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году после того, как власти Швеции открыли против него дело по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Шведская прокуратура уже закрыла дело, но Ассанж продолжает оставаться на территории посольства Эквадора, опасаясь того, что британцы экстрадируют его в США.

В марте этого года власти Эквадора, недовольные тем, что Ассанж продолжает выступать с политическими заявлениями, лишили основателя WikiLeaks доступа в интернет и телефонной связи. Затем были разработаны новые правила его пребывания на территории посольства.

За 6 лет у "лондонского узника" появились серьезные проблемы с сердцем, зубами, желудком и психическим здоровьем, а интерес к нему мировой общественности постепенно сходит на нет.