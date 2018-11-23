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23.11.2018 19:31
Рубрика: В мире

Аджика вошла в список памятников культурного наследия Грузии

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Технология изготовления абхазской и мегрельской (грузинской) аджики получил статус памятника нематериального культурного наследия.

"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия - "Технологии изготовления "абхазской соли - апирпил-джика" и мегрельской аджики", - приводит "Интерфакс" текст соответствующего распоряжения за подписью руководителя Национального агентства по охране культурного наследия Николоза Антидзе.

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Аджика - это острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят перетертые (в традиции - на камне) красный перец, кориандр, уцхо-сунели (пажитник голубой) и другие свежие или сушеные пряные травы, чеснок, а также небольшое количество поваренной соли. По всей видимости, аджика появилась в XV веке - сразу после появления в Грузии перца. Она использовалась местными жителями не только как добавка ко вторым блюдам, но и в лечебно-профилактических целях - для предупреждения малярии в болотистых районах.

Агентство напоминает, что ранее аналогичный статус нематериальных памятников культуры был присвоен знаменитому грузинскому застолью, технологии выдерживания вина в глиняном сосуде, культуре грузинской пшеницы, народному медицинскому знанию и традициям его применения, трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.

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