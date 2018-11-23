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Алексей Панин рассказал о том, как он смог бросить пить и курить

Наше кино
    23.11.2018, 17:25
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер, эпатажный шоумен и режиссер-дебютант Алексей Панин, в настоящие время работающий как постановщик над своей первой картиной "Я вернулся", пообщался с журналистами.

Признавшись, что режиссерские труды - это крайне сложно, как оказалось.

"Я думал, что все знаю о кино, почувствовал себя мэтром. Оказалось, что не знаю ничего. Это невероятно сложно, тяжело эмоционально и физически", - приводит слова актера НСН.

Алексей, играющий в своей ленте одну из ведущих ролей, сетует, что "приходилось контролировать практически все". Но оно того стоило, ведь "Я вернулся" - проект, к которому кинематографист, по его уверениям, "шел двадцать лет".

Фото: youtube.com/ realstoizsta
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"Я не пил, не курил, поправился, начал даже сдуру заниматься спортом. Если бы не артисты, которые меня приводили в чувства, как ребенка, успокаивали, у меня бы все посыпалось, я уже ничего не понимал", - излагает этапы Алексей.

Горделиво указывая, что все коллеги снимались в его фильме абсолютно бесплатно. А именно: дочь актера Анна, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Александр Данко и не менее эпатажный Никита Джигурда. Который и "зарядил всех позитивом".

По словам молодого режиссера, от Джигурды, известно дикого мужчины, "все ждали чего-то странного", тогда как тот - замечательный актер, и работать с ним одно удовольствие. "Моя мама сказала, что более светлого человека она не встречала", - подытожил Панин.

Композитором картины выступил Дидюля, советский и белорусский гитарист, написавший, в частности, музыку к "Кочегару" Балабанова и "Дому дураков" Кончаловского.

Плюс Алексей наконец-то раскрыл главную интригу - сюжет своего режиссерского дебюта. Сценарий "Я вернулся" основан на рассказе Аркадия Аверченко "Невинные создания": "вор в бегах, стащивший чужой кошелек, скрывается в тихом поселке и случайно знакомится с маленькой девочкой, которая берется за его перевоспитание".

Ранее мы писали о том, как звезде "Зеленого слоника" Епифанцеву привиделось, что он Панин.

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