Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян выписался из санатория и теперь поправляется дома.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близкого друга 83-летнего актера Артура Согомоняна.

Напомнив, что вчера некоторые СМИ сообщали, ссылаясь на некую безымянную "знакомую артиста", что Армен Борисович "очень плох и сильно сдал" и здоровье его "резко ухудшилось за последние дни".

Меж тем Согомонян уверяет, что всё "наоборот": "Армен Борисович выписался из санатория, он дома, поправляется", - цитирует агентство бизнесмена.

Согласно сообщению друга актера, со следующей недели Джигарханян планирует "выйти в театр и увидеть премьеру "Мольера", которую он так долго ждал".

Перед этим сообщалось, что мировой суд Москвы вынес приговор бывшей жене Народного артиста, бывшей директрисе его театра Виталине Цымбалюк-Романовской - по статье о нарушении тайны личной жизни.