Новости

Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 12:16
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 12:10
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 11:47
Вышел трейлер нового "Короля льва" 10:59
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 22.11.2018

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Новости
    23.11.2018, 11:52
Текст:   Олег Усков

Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян выписался из санатория и теперь поправляется дома.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близкого друга 83-летнего актера Артура Согомоняна.

Фото: kinopoisk.ru
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров

Напомнив, что вчера некоторые СМИ сообщали, ссылаясь на некую безымянную "знакомую артиста", что Армен Борисович "очень плох и сильно сдал" и здоровье его "резко ухудшилось за последние дни". 

Меж тем Согомонян уверяет, что всё "наоборот": "Армен Борисович выписался из санатория, он дома, поправляется", - цитирует агентство бизнесмена.

Согласно сообщению друга актера, со следующей недели Джигарханян планирует "выйти в театр и увидеть премьеру "Мольера", которую он так долго ждал".

Перед этим сообщалось, что мировой суд Москвы вынес приговор бывшей жене Народного артиста, бывшей директрисе его театра Виталине Цымбалюк-Романовской - по статье о нарушении тайны личной жизни.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 22.11.2018
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 22.11.2018
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 22.11.2018
⧣ Россия
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу 22.11.2018
Вадим Самойлов: "Агата Кристи" распалась из-за любви к мужчине 22.11.2018
Стас Михайлов сыграет главную роль в комедии Тины Канделаки 22.11.2018
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
В Тольятти пропал без вести актер популярных российских сериалов 22.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 20.11.2018
⧣ СССР
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Глеб Самойлов рассказал, что "Агату Кристи" погубила женщина 21.11.2018
Умер актер и режиссер Эймунтас Някрошюс 20.11.2018
Умер бард, писатель и поэт Борис Полоскин 18.11.2018