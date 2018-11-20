Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна

Мировой суд Москвы вынес приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна, бывшей директрисе его театра Виталине Цымбалюк-Романовской.

Как передает корреспондент РИА Новости непосредственно из зала суда, Цымбалюк-Романовская приговорена к 250 часам обязательных работ - по статье о нарушении тайны личной жизни.

"Суд постановил назначить 250 часов обязательных работ Виталине Цымбалюк-Романовской", - сказал судья.

Кроме того, с женщины будет взыскано в счет Джигарханяна 200 тысяч рублей - в качестве компенсации морального вреда.

Дело экс-супруги артиста слушалось в закрытом режиме по части 1 статьи 137 УК РФ - "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Отмечено, что Цымбалюк-Романовская себя виновной по-прежнему не считает.

Напомним. По версии следствия, Цымбалюк-Романовская тайно установила камеру в рабочем кабинете мужа, далее передав полученное видео одному из топовых телевизионных шоу. При этом обвиняемая объяснила свои действия необходимостью "следить за делами мужа".

Сам Джигарханян на судебные слушания явиться не смог по состоянию здоровья.

Свадьба Джигарханяна и его тогдашней возлюбленной Цымбалюк-Романовской состоялась в 2016 году. Перед этим пара была вместе около пятнадцати лет, коварная Виталина была третьей женой актера.

Ранее артист предположил, что бывшая супруга хотела его смерти.