Беларусь названа важным узловым механизмом во взаимоотношениях в Евразии

С важным узловым механизмом сравнил роль Беларуси во взаимоотношениях со странами Евразии депутат Бундестага Дирк Визе. Свою точку зрения он высказал на открытии XVI Минского форума, который стартовал в Минске 22 ноября.

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирк Визе, которого цитирует БЕЛТА, убежден, что "мир, безопасность и экономическое благосостояние - цели, которые любому государству очень трудно достичь в одиночку. Гораздо проще сделать это сообща". И то, что Беларусь активно сотрудничает с большинством стран региона, только укрепляет ее международный авторитет, считает немецкий представитель.

По его словам, развитие отношений между РБ и ЕС в последние годы приобретают положительную тенденцию. "Трудные годы - позади, но доверие складывается постепенно. Было бы желательно, чтобы мы как можно скорее приняли документ, касающийся приоритетов партнерства", - пояснил свою позицию парламентарий.

Дирк Визе полагает, что стороны не могут и не должны довольствоваться сложившимся статус-кво, а обязаны использовать имеющиеся шансы для более интенсивного диалога. Представитель Бундестага, в частности, признался, что его лично обрадовало бы, "если бы Беларусь вошла в состав Совета Европы".

Будущего не существует без прошлого, констатировал оратор. В этой связи он вспомнил о десятках миллионов погибших во время Второй мировой войны, в том числе, на территории Беларуси. "На этом фоне наши сегодняшние хорошие двусторонние отношения вовсе не кажутся очевидными. Те страдания, которые Германия причинила Беларуси в годы войны, не забыты. Ответственность продолжает лежать на плечах немцев", - подчеркнул депутат Бундестага. Он добавил, что на фоне своего печального периода истории Германия в настоящее время последовательно выступает за развитие демократии во всем мире.