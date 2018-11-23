Белорусские школьники сделали сайт о военной поэзии на русском языке

Какое стихотворение, "Темная ночь" Владимира Агатова, "В землянке" Алексея Суркова или "Священная война" Василия Лебедева-Кумача, появилось в ночь с 22 на 23 июня 1941?

Сайт "Пусть читают", недавно запущенный лауреатом Международного пушкинского конкурса "РГ" Натальей Черкес и учениками школа № 1 белорусского города Скиделя, пополнился новым разделом. Он посвящен поэзии Великой отечественной войны и называется "Музы в солдатских шинелях". На сайте размещен великолепный сборник стихов, видео- и аудио-записей произведений на тему войны. Есть достаточно полный перечень поэтов-фронтовиков с рассказом об их биографии и подборкой лучших стихотворений. Отдельной строкой идут песни военных лет и публицистические статьи о военной поэзии, принадлежащие перу Константина Симонова и Вадима Кожинова.

Наталья Черкес предлагает всем интересующимся темой поэзии войны проверить, хорошо ли они знают свой предмет с помощью теста. И вопросы там не из простых. Попробуйте ответить хотя бы на половину без помощи подсказки интернета!

Напомним, что сайт "Пусть читают" призван мотивировать школьников читать по-русски. Среди разделов, уже размещенных на нем, особо выделяется посвященный 200-летию И.С.Тургенева. Там два проекта: Международный литературный конкурс "Письмо Тургеневу" и Международный конкурс "Читаем Тургенева вместе".

Примеры из вопросов теста по теме "Строки, опаленные войной…". Поэзия периода Великой Отечественной войны:

Поэт в годы Великой Отечественной войны был командиром взвода танкового полка, едва не сгорел заживо в танке, следы от ожогов остались на его лице на всю жизнь. Является автором стихотворения "Его зарыли в шар земной…", написанного в 1944 году.

А) Сергей Орлов

Б) Алексей Фатьянов

В) Сергей Наровчатов

Г) Михаил Луконин

Голос этой поэтессы звучал из блокадного Ленинграда, вселяя мужество и стойкость в людей. Строки ее стихотворения после войны высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища.

А) Юлия Друнина

Б) Маргарита Алигер

В) Ольга Берггольц

Г) Анна Ахматова

В качестве санинструктора прошла войну эта поэтесса, написавшая: "Я только раз видала рукопашный…"

А) Юлия Друнина

Б) Маргарита Алигер

В) Ольга Берггольц

Г) Анна Ахматова

Этого поэта называют "автором одного шедевра". Песня, написанная на текст его стихотворения, была исполнена Марком Бернесом в кинофильме "Два бойца".

А) Михаил Исаковский. "Огонек"

Б) Алексей Сурков. "В землянке"

В) Владимир Агатов. "Темная ночь"

Г) Владимир Дыховичный. "Одессит Мишка"

Стихотворение, написанное этим автором и посвященное жене - актрисе Валентине Серовой, стало своеобразным оберегом для бойцов на фронте.

А) "Темная ночь" Владимира Агатова

Б) "Жди меня" Константина Симонова

В) "Давай закурим" Ильи Френкеля

Г) "Огонек" Михаила Исаковского

Поэтесса "Серебряного века" написала в июле 1941 года стихотворение "Клятва", в котором от лица всего народа поклялась: "… нас покориться никто не заставит!"

А) Юлия Друнина

Б) Анна Ахматова

В) Ольга Берггольц

Г) Маргарита Алигер