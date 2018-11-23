Безработица в 7 регионах превысила критический уровень

Уровень безработицы в августе-октябре, по данным Росстата, в семи российских регионах превысил 10 процентов. Экономисты называют критическим уровень в 10-12 процентов.

В целом по стране этот показатель составляет 4,6 процента.

Больше всего безработных в Ингушетии - более 26 процентов, далее идет Чечня - 13,5, затем Тыва - более 12 процентов. В Карачаево-Черкессии, Дагестане, Республике Алтай и Забайкальском крае показатели колеблются от 12,1 до 10,2 процента. Таким образом, Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по числу безработных россиян.

А вот меньше всего проблем с работой, по данным Росстата, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах - от 1,2 до 2,6 процента.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в октябре 2018 года составила 49,3 процента, городских жителей - 66,7 процента, молодежи до 25 лет - 24,8 процента, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 26,3 процента.

Уровень безработицы сельских жителей превышает этот показатель среди горожан - 6,8 против 4,1 процента.