Цена нефти Brent упала ниже 60 долларов впервые с 2017 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель - впервые с 27 октября 2017 года. Сейчас на лондонской бирже она составляет 59,8 доллара. Нефть марки WTI также подешевела более чем на 5 процентов - она торгуется по 51,8 доллара за баррель.
Ситуация со стоимостью нефти резко изменилась после данных о рекордном производстве "черного золота", обновленных накануне Саудовской Аравией. Кроме того, влияют опасения инвесторов на фоне торговой войны США и Китая.
Изменение цены на нефть не может не сказаться на курсе валют. Но пока данные не характерные - доллар вырос до 66 рублей, евро снизился до 74,9 рубля. Между тем эксперты предсказывают постепенно ослабление рубля. По экспертному прогнозу, до конца года, скорее всего, доллар будет стоить 67-68 рублей.