Цена нефти Brent упала ниже 60 долларов впервые с 2017 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель - впервые с 27 октября 2017 года. Сейчас на лондонской бирже она составляет 59,8 доллара. Нефть марки WTI также подешевела более чем на 5 процентов - она торгуется по 51,8 доллара за баррель.

Фото: depositphotos.com