Цена нефти Brent установила рекорд падения

По данным Лондонской биржи ICE, стоимость сорта нефти Brent упала ниже 61 доллара за баррель, потеряв за текущий день 3 процента.

Последний раз на таком уровне стоимость нефти находилась 3 ноября прошлого года. Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года.

Напомним, что во вторник вечером стоимость барреля североморской смеси нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля этого года.

Наиболее остро обвал котировок сказался на настроениях инвесторов. 5 декабря запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В преддверии этого события растут опасения повторения сценария 2014 года. Тогда цены на нефть за месяц до заседания ОПЕК упали на 29 процентов.