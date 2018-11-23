Цены на нефть впервые обновили годовой минимум

Нефть сегодня заметно дешевеет, показывают результаты торгов. Происходит это из-за вероятности переизбытка "черного золота" на мировом рынке.

Так, на 7.46 по московскому времени январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,04 процента - до 61,95 доллара за баррель. А дальше снижение продолжилось до 61,64 доллара. Таким образом, стоимость на сырье обновила годовой минимум.

Впрочем, через несколько часов цена вновь перешагнула отметку 62 доллара, составив 62,17 доллара за бочку.

Фьючерсы на нефть WTI стали дешевле на 2,49 процента и за них давали 53,27 доллара. Это тоже стало рекордным падением в 2018 году.