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23.11.2018 13:27
Рубрика: Спорт

Дерби "Спартак" - "Локомотив" в прямом эфире покажет "Матч ТВ"

Текст: Данила Жиляев

Московский "Спартак" 2 декабря на втором поле примет столичный "Локомотив" в рамках 16-го тура РПЛ. Прямую трансляцию этой встречи телезрители смогут увидеть на канале "Матч ТВ".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Сама игра начнется в 19:00 по московскому времени, а эфир, как сообщает пресс-служба телеканала, запланирован на 18:25. За полчаса до матча ведущий и гости в студии обсудят составы команд и их турнирное положение. После финального свистка эксперты по горячим следам проанализируют результат игры.

На данный момент "Спартак" идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14-ти встречах. На счету "Локомотива" 25 баллов, третье место и пять побед подряд.

До дерби "красно-белые" закроют первый круг домашним матчем с "Крыльями Советов". Эта игра состоится 25 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени, встреча станет дебютной для Олега Кононова на посту главного тренера "Спартака".

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