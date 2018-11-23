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23.11.2018 11:58
Рубрика: В мире

Двух подростков задержали в США за угон самолета

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В американском штате Юта два подростка 14-и и 15-и лет угнали небольшой самолет.

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Инцидент произошел утром в день благодарения, который в этом году отмечался в США 22 ноября (четвертый четверг месяца).

Мальчики добрались до частного аэродрома, который покинули на одномоторной Cessna. По словам очевидцев, самолет летел вдоль автотрассы на малой высоте.

Угонщики приземлились недалеко от регионального аэропорта города Вернал, где их и задержала полиция, сообщает телеканал Fox 13.

Обоим нарушителям уже предъявлены обвинения.

В мире США
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