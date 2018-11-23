Эксперты отметили рост заболеваемости онкологическими заболеваниями в РФ

В Москве, в рамках года борьбы с онкологическими заболеваниями, эксперты подвели итоги по Всероссийскому социальному проекту "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении". На пресс-конференции обсуждались такие социально-значимые онкологические заболевания, как колоректальный рак и меланома.

На пресс-конференции, которая состоялась 22 ноября 2018 года в "Российской газете", обсуждались проблемы, связанные с ростом распространенности онкологических заболеваний, факторами риска, ранней диагностикой, современным методами лечения заболеваний и уровнем лекарственного обеспечения. Кроме того, особое внимание уделили вопросам необходимости постоянного информирования населения о важности регулярных обследований и повышении уровня знаний врачей первого звена.

В пресс-конференции приняли участие:

• Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы, член Координационного совета Государственной Думы РФ по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической промышленности, г. Москва,

• Демидов Лев Вадимович, заведующий отделением биотерапии опухолей ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва,

• Киселева Елена Юрьевна, депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

• Годков Михаил Андреевич, президент Ассоциации "Федерация лабораторной медицины", главный ученый секретарь Ассоциации "ФЛМ", руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, д.м.н., профессор, г. Москва,

• Башанкаев Бадма Николаевич, член правления Российского общества эндоскопических хирургов и Американского общества колоректальных хирургов, г. Москва.

"На сегодняшний день в Российской Федерации онкология занимает примерно 12-15% в структуре смертности, которая в перспективе будет меняться. Люди все реже умирают от внешних причин и заболеваний, которые предотвратимы, - это, например, инфаркты и инсульты. В связи с увеличением продолжительности жизни человека, доля смертей от онкологических заболеваний будет расти. Например, в Японии она составляет 80%", - констатировал Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич. "У нас повышается уровень заболеваемости - это означает, что "работает" система выявляемости. Наша цель - это снижение смертности от онкологических заболеваний. Одним из шагов в этом направлении является система онконастороженности - когда население мотивировано регулярно проходить медицинские осмотры. Задача государства организовать здравоохранение таким образом, чтобы люди начали заботиться о своем здоровье, а специалисты - вовремя выявляли заболевания. Например, в Москве сейчас реализуется программа по онкоскринингу. Это определенный шаг в сторону того, чтобы москвичи задумались о своем здоровье и своевременно обратились к врачу", - добавил Давид Валерьевич.

"Ежегодно регистрируется более 10 000 новых случаев заболевания меланомой. При этом около 30% от общего количества выявляется на ранней стадии, когда пациента можно спасти. Поэтому так важна ранняя диагностика", - подчеркнул Демидов Лев Вадимович. "Всероссийский социальный проект "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении" позволил нам повысить осведомленность населения о проблеме, а также знания врачей первого звена и специалистов неонкологических специальностей. Программа успешно реализована в нескольких городах России, таких как Липецк, Воронеж, Краснодар и некоторых других, и мы нацелены на ее продолжение", - добавил он. "В настоящее время медицина продвинулась достаточно далеко вперед. Существуют новые высокоэффективные таргетные и иммунотерапевтические препараты, позволяющие сохранить качество жизни пациентов на долгие годы", - резюмировал профессор.

"Идея акции "МЕД-Марафон", которую мы реализуем уже восьмой раз за 4 года для жителей Колпинского района Санкт-Петербурга, - доступность здравоохранения для населения. В условиях современного темпа жизни медицина должна "идти" к человеку. В рамках акции мы не только проводим скрининги в районах новой застройки, которые, как правило, находятся не в шаговой доступности от крупных медицинских учреждений, но и осуществляем просветительскую работу для населения. Такая "выездная" диагностика актуальна как для малонаселенных и окраинных районов, так и для густонаселенных городских территорий. Государство обязано побуждать людей заботиться о своем здоровье, но и сам человек должен нести ответственность за него. Я надеюсь, что успешный опыт Санкт-Петербурга будет тиражироваться в других регионах Российской Федерации", - сообщила Елена Юрьевна.

"Один из методов ранней диагностики - это самотестирование в домашних условиях при помощи современных гаджетов. Существуют программы, позволяющие сделать высокоточные снимки родинок, получить их детальный анализ и рекомендацию по необходимости посещения специалиста", - сообщил Годков Михаил Андреевич. "Важно создать условия, когда человек, даже будучи онкологическим больным, будет получать лечение и оставаться социально и профессионально активным", - добавил он.

"Колоректальный рак - это заболевание, которое можно предотвратить. Устранение его причины, небольшого полипа, дает возможность полного излечения и сохранения жизни пациента. Но в России этот вид рака выявляется в основном на поздних стадиях, в связи с тем, что люди боятся идти к проктологу", - сообщил Башанкаев Бадма Николаевич. "На сегодняшний день существует много возможностей выявления проблемы: эндоскопическая и виртуальная колоноскопия, тесты ДНК, иммунохимические тесты. Главное, чтобы люди поняли, что это не больно и не страшно. Колоректальный рак "молодеет" - мы оперируем и двадцатилетних молодых людей. Поэтому каждый должен ответственно подойти к своему здоровью и не ждать, когда будет слишком поздно. Оптимальный возраст для прохождения скрининга - с 45-50 лет", - добавил Бадма Николаевич.

Всероссийский социальный проект "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении" уже реализован в нескольких регионах России, а именно, в Красноярском и Краснодарском краях, а также Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Также мероприятия по борьбе с меланомой кожи были проведены в Воронежской и Белгородской областях.