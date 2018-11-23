Эксперты выяснили, на какой срок чаще всего дают "шенген" россиянам

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос среди путешественников, чтобы узнать, на какой срок им в последний раз выдавали шенгенскую визу. В опросе приняли участие 5300 человек.

Выяснилось, что чаще всего россиянам выдают многократные визы сроком на один год - так ответили 28 процентов тех, кто выезжал в Евросоюз. На срок от года до трех лет визу получали 23 процента обратившихся в консульства, на полгода - 16 процентов респондентов, на срок от года до пяти лет - 11 процентов. 17 путешественников визу выдавали лишь на срок поездки.

Чаще мультивизу туристам на долгий срок дают Греция и Испания, говорят эксперты. "Если в паспорте уже есть ранее выданные "шенгены", то консульство может лояльнее отнестись к туристу и визу дать более "длинную", - говорит специалист по визам сервиса Екатерина Сизенкова.

Отметим, что 41 процент опрошенных путешественников никогда не обращались за шенгенской визой.