Европейское движение Фэйр Плей наградило своих лауреатов

Старинное здание парламента города Брюсселя, не путать с национальным, заполонилось народом, совсем не похожим на депутатов - политиков. Сюда поздно вечером после девяти часов почти непрерывных заседаний пришла толпа делегатов Конгресса Европейского движения и Генеральной Ассамблеи Фэйр Плей.

Терпеливо выдержав все многочисленные речи депутатов и спонсоров местного уровня, сторонники Фэйр Плей перешли к вполне конкретному делу - награждению совершивших благородные поступки.

Больше всего запомнилась пара приятных в общении бегунов из Словении. Стайерский забег в горной местности мог бы превратиться в очередной триумф для членов национальной сборной Урсы Тробец и Стояна Робица. Они лидировали, когда увидели совсем юного участника горного марафона. Тот, чуть не бездыханный, лежал на обочине горной дороги. По молодости слишком резво начал, лидировал, однако явно не рассчитал силы, свалившись в полутора километрах до финиша. Тробец и Робица остановились, помогли пареньку в себя, и, подняв его на ноги, буквально дотащили до горного финиша. Понятно, что тут чемпионам было уже не до призовых мест и призовых денег.

Но какой-то неизвестный болельщик запечатлел всю эту эпопею и показал по телевидению. Так и пришла к Урсе Тробец и Стояну Робецу заслуженная слава. Скромные ребята-словенцы, уже не говорящие по-русски, с трудом назвали мне даже свои фамилии. Помог посол Словении в Брюсселе. Вот она старая школа - прекрасно перевел на русский все детали этого маленького спортивного подвига.

Еще одного приза удостоен наш турецкий коллега по перу и по компьютеру Авни Эрбой. У себя в Измире он, несмотря на все финансовые проблемы, нашел возможность открыть целый ряд спортивных клубов. Начал с футбольного, затем подобрал высоченных ребят для баскетбольного. Потом пришел черед волейбольной школы, секций для большого тенниса и настольного, тренировкам и постоянно оплаченным поездкам на соревнования - безукоризненное поведение на спортивных аренах. Стоит спортсмену получить красную карточку, и он моментально отстраняется от занятий в спортшколе. Пропуск в большой спорт - это соблюдение законов Фэйр Плей.

Позвольте еще об одном, на этот раз коллективном лауреате. Приз вручен не только как хозяину и организатору, хотя и поэтому тоже. "Панафлон - Валлония - Брюссель" - вобрал в себя активнейшую группу людей во главе с бышим профессиональным спортсменом, ныне журналистом, Филиппом Узье. Все его соратники, как один, не только ищут примеры Фэйр Плей, но и, словно терпеливые проповедники, продвигают идеи Фэйр Плей. Арена влияния - детские сады, школы, университеты, спортивные клубы, национальные сборные Бельгии.

Это и по инициативе "Панафлон - Валлония - Брюссель" в эти дни на Конгресс была принята "Совместная Декларация" об участии в движении Фэйр Плей самых различных религиозных организаций, объединяющей всех верующих разных вероисповеданий. Время покажет, что принесет этот необычный план.

В будущем году еропейское движение Фэйр Плей отметит 25-летие со дня официального создания. Торжества могут состояться в Вене или в Будапеште.